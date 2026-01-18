Il Milan deve rispondere ad Inter e Napoli. La Gazzetta: "Super Rabiot va a ritmo scudetto per tenere il passo"

vedi letture

Questa sera contro il Lecce il Milan è chiamato ad una risposta di carattere alle vittorie di Inter e Napoli, che nella giornata di ieri sono riuscite a portarsi a casa i 3 punti contro Udinese e Sassuolo di corto muso. Non solo questo, la formazione di Massimiliano Allegri è chiamata a dare continuità alla soddisfacente trasferta di Como, così da riuscire a mantenere quella velocità di crociera di cui tanto parla il suo allenatore.

Con Rabiot in campo, però, questo succede praticamente quasi sempre, visto nelle sedici partite in cui il centrocampista francese ha giocato, il Milan ha avuto una media di circa 2,38 punti a partita, rendimento da Champions League (e scudetto). In merito a questo dato La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Super Rabiot va a ritmo scudetto per tenere il passo".