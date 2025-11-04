Il Milan è più suo. La Gazzetta "Rafa nuovo leader e titolare fisso"
Il Milan è sempre più suo, di Rafael Leao. Contro la Roma il portoghese è tornato a ruggire, non mettendo a referto alcun gol, ma servendo l'assist decisivo a Pavlovic e offrendo una prestazione di sacrificio e costanza che i compagni gli hanno riconosciuto applaudendolo al rientro negli spogliatoi.
Sul numero 10 del Milan La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Rafa nuovo leader e titolare fisso", anche perché il rendimento di un gol ogni 96 minuti quasi costringe Massimiliano Allegri a non poter fare a meno di lui.
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c'è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe di Antonio Vitiello
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c'è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Maignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
