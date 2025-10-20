Il Milan è primo. Il QS: "Leao è tornato. Comanda Max"
Una serata di sofferenza che alla fine si è trasformata in festa, quella di ieri a San Siro per il Milan. Dopo essere andata sotto nel punteggio, la formazione rossonera si è aggrappato le giocate del suo numero 10, Rafael Leao, che ha ribaltato con un guizzo ed un rigore perfetto una partita che sembrava potesse finire diversamente.
Ed invece non è andata così, anzi, meglio non poteva andare, come conferma anche Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina ha titolato "Leao è tornato. Comanda Max".
