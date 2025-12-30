Il Milan insiste per Maignan. Tuttosport: "Mosse antigelo per il rinnovo"

vedi letture

Mike Maignan è il grande obiettivo del Milan per la prossima estate. Fa strano leggerlo considerando il fatto che il portiere è già un calciatore rossonero, ma il fatto che il francese sia in scadenza a giugno mette il club di via Aldo Rossi nella posizione di dover fare tutto da capo. C'è da convincere il ragazzo, con un'importante offerta economica ed un progetto che lo spinga a restare, riappacificando così le parti dopo le "tensioni" degli scorsi mesi.

Da parte del Milan c'è tutta l'intenzione di farlo, chissà se per Maignan il sentimento è lo stesso, anche se questa mattina Tuttosport ha dato uno spiraglio di speranza al prolungamento del francese, titolando: "Mosse antigelo per il rinnovo".