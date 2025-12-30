Verso il Cagliari. Il CorSport: "Leao e Gabbia out, "Leao e Gabbia out

Non c'è tempo da perdere in casa Milan, perché dopo l'importante e convincente vittoria contro il Verona di domenica, c'è da preparare (e vincere) la delicata trasferta di Cagliari in programma venerdì 2 gennaio. Ovviamente l'auspicio di Massimiliano Allegri è quello di volare in Sardegna con la squadra al completo, ma come difatti accade da inizio stagione il tecnico rossonero deve fare fronte a diverse assenze, due delle quali piuttosto pesanti.

In vista della trasferta sarda di venerdì Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Leao e Gabbia out", precisando che il portoghese, per quanto abbai recuperato dal problema all'adduttore, non appena tenta uno scatto importante prova fastidio. Per due giocatori in dubbio ce n'è uno nuovo che può tornare subito utile, visto che "Fullkrug può esordire".