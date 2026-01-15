Il Milan monitora Goretzka: i costi sono alti, ma...

Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al mercato del Milan, i rossoneri continuano a monitorare Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che a fine stagione lascerà a zero il Bayern Monaco (è in scadenza di contratto). I costi dell'operazione sono alti, ma per il curriculum del centrocampista tedesco ne potrebbe valere la pena. Ricordiamo he si tratta di un eventuale affare per l'estate e non per gennaio.

Sul mercato di gennaio del Diavolo, ieri Max Allegri ha spiegato in conferenza stampa: "Quanto erano stati importanti nel 2011 gli arrivi del mercato del gennaio? Arrivarono due giocatori straordinari. Van Bommel meraviglioso, Antonio aveva qualità straordinarie. Furono importanti. Non vuol dire che quest'anno abbiamo bisogno di due giocatori, la rosa va bene così. L'importante è che siamo contenti, e soprattutto che sia contento io".