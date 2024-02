Il Milan sogna Joshua Zirkzee, la Gazzetta: "Per lui l'ideale è restare in Italia"

vedi letture

Questa mattina sulla Gazzetta dello Sport si parla di Joshua Zirkzee che è uno degli obiettivi principali del Milan per la sessione estiva di calciomercato che, indipendentemente dai nomi, vedrà il club rossonero protagonista per portarsi a casa un nuovo centravanti. Nello specifico la rosea parla così dell'ipotesi numero 9 del Bologna: "Zirkzee, la carta in più. Joshua, si può. Per lui l'ideale è restare in Italia. Il Milan sorride". L'opzione di rimanere in Serie A potrebbe essere la più vantaggiosa anche per il giocatore che farebbe un salto importante ma non troppo ardito come sarebbe se decidesse la Premier o il ritorno al Bayern.

Il sottotitolo spiega proprio questo concetto: "Il 9 olandese piace in Premier ma vede di buon occhio restare in Serie A. Tra Bologna e Bayern, partita aperta (e complessa)". Il Bayern Monaco, infatti, gode dei maggiori benefici: una clausola di riacquisto di 40 milioni oppure, se non dovesse sfruttarla, il 50% sulla futura rivendita. Questo obbliga il Bologna o ad accettare i 40 dalla Germania o da sparare alto per garantirsi un incasso di buon livello.