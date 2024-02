Il Milan vince in rimonta a Frosinone. L'apertura della Gazzetta: "La coda del Diavolo"

vedi letture

Successo in trasferta per il Milan. La squadra di Stefano Pioli si conferma terza forza del campionato superando in trasferta il Frosinone. Dopo la rete di Giroud ribaltata dal rigore di Soulé e dal gol di Mazzitelli, per i rossoneri hanno segnato prima Gabbia e poi Jovic per il 3-2 finale. Questo il titolo della Gazzetta Sportiva in prima pagina: "La coda del Diavolo".

Questo il tabellino di Frosinone-Milan di Serie A:

FROSINONE-MILAN 2-3

Marcatori: 17’ Giroud. 24’ Soulé (r), 65’ Mazzitelli, 72’ Gabbia, 81’ Jovic.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini (dal 85’ Reinier); Mazzitelli (dal 85’ Ibrahimovic), Barrenechea, Harroui (dal 77’ Lirola); Soulé, Kaio Jorge (dal 77’ Cheddira), Seck (dal 77’ Valeri). A disp.: Cerofolini, Frattali, Monterisi; Bourabia, Garritano, Reinier, Ibrahimović, Kvernadze. All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 86’ Florenzi), Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Reijnders (dal 62’ Bennacer); Pulisic (dal 80’ Jovic), Loftus-Cheek (dal 62’ Okafor), Leão; Giroud (dal 86’ Musah). A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano, Musah. All.: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Ammoniti: 43’ Loftus-Cheek, 49’ Reijnders, 56’ Harroui, 90’+5 Florenzi.

Recupero: 3' 1T, 5’ 2T.