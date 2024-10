Il Napoli vola in campionato. Il CorSera: "Conte: «Il Milan? Andiamo a San Siro e vediamo»"

Nel pomeriggio di ieri il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto l'ennesima vittoria di questo suo inizio di stagione, domando un Lecce che alla fine è riuscito a tenere eretto per più di un'ora un muro che è stato poi abbattuto dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Con la vittoria sui salentini la formazione partenopea si è portata a 5 punti dall'Inter seconda, ma è da martedì in poi che si capirà la vera natura degli azzurri, impegnati in un filotto di partite decisamente complicate, che partono da martedì con la sfida di San Siro contro il Milan.

Di questa importante partita ne ha inevitabilmente parlato anche lo stesso Antonio Conte nel post partita dello stadio Diego Armando Maradona, rilasciando dichiarazioni che sono state poi riprese questa mattina da Il Corriere della Sera: "Il Milan? Andiamo a San Siro e vediamo". Quella di martedì si prospetta essere una sfida piuttosto interessante, oltre che estremamente combattuta, alla quale però non parteciperanno alcuni dei protagonisti più attesi, come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders tra le file del Milan, mentre Stanislav Lobotka (anche se è da valutare) tra quelle del Napoli.