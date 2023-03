Il punto della Gazzetta sul Milan: "Tutto o quasi in 4 giorni"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha fatto il punto sui prossimi impegni del Milan: "Tutto o quasi in 4 giorni". I rossoneri saranno impegnati questa sera al Franchi di Firenze alle 20.45, mentre mercoledì voleranno a Londra per sfidare il Tottenham con in palio un posto ai quarti di finale di Champions League. In ogni caso c'è in palio la Champions: stasera per raggiungerla anche la prossima stagione, mercoledì per continuare a songarla in quella attuale. Per la prima volta, questa sera, il Milan affronterà una squadra schierata a 4 dietro con la sua nuvoa difesa a 3.