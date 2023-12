Il QS riassume in tre parole la partita del Milan: "Errori, rimonta e beffa"

Nel suo pezzo uscito oggi sul QS, il giornalista Giulio Mola ha affrontato e raccontato a modo suo la gara che il Milan ha perso ieri pomeriggio contro l'Atalanta, con il risultato di 3-2. Il titolo riassume in tre parole la gara dei rossoneri, autori di una prestazione senza dubbio molto negativa, al di là della sconfitta: "Errori, rimonta e beffa. E mercoledì a Newcastle il primo bivio decisivo".

Di errori ce ne sono stati tanti: tecnici, di gestione palla ma soprattutto in difesa e di atteggiamento di rientro dall'intervallo. La rimonta c'è stata due volte, senza troppa convinzione, tanto che i rossoneri non sono riusciti a girare in loro favore l'onda emotiva della gara. E infine la beffa che arriva come frutto proprio di quegli errori le cui ciliegine sono state l'ingenua espulsione di Calabria e l'ingresso opaco di Adli.