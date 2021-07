Il QS titola: "È Ballo-Touré il vice Theo per il Milan"

Il QS in edicola stamane dedica spazio in prima pagina ai rossoneri, o meglio, alle strategie di mercato del club di via Aldo Rossi. "È Ballo-Touré il vice Theo per il Milan", titola il Quotidiano Sportivo in taglio laterale, ponendo così l’accento sull’ultimo colpo - in ordine di tempo - messo a segno dalla coppia Maldini-Massara. Ieri l’esterno senegalese ha svolto le visite mediche e oggi dovrebbe firmare il contratto.