Il QS titola: "Emergenza Milan: ko anche Okafor, Jovic con i viola"

"Emergenza Milan: ko anche Okafor, Jovic con i viola": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo. Nuovo infortunio in casa rossonera, stavolta a fermarsi è l'attaccante svizzero che ha riportato una lesione muscolare in nazionale. Emergenza in attacco domani contro la Fiorentina visto che mancheranno anche Leao e Giroud: al centro del tridente milanista ci sarà Luka Jovic, ex della partita.