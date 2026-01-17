Il QS titola: "Milan-Maignan: avanti tutta per il rinnovo"
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan-Maignan: avanti tutta per il rinnovo". Procede a gonfie vele la trattativa per il prolungamento del portiere francese che è sempre più vicino. L'accordo economico è già stato trovato (contratto fino al 2031 con il giocatore che potrà guadagnare fino a sette milioni di euro a stagione grazie ai bonus), manca solo da trovare l'intesa definitiva sulle commissioni chieste dal suo agente.
Intanto il Milan è al lavoro anche per provare a chiudere un colpo in prospettiva in attacco: l'obiettivo da settimane ormai è Andrej Kostic, centravanti classe 2007 del Partizan Belgrado che sta spingendo per trasferirsi in rossonero. C'è però ancora distanza al momento tra domanda e offerta: il Diavolo ha messo sul piatto circa 5 milioni di euro, mentre i serbi chiedono 12 milioni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan