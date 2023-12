Il QS titola: "Pioli, può essere l'ultimo bivio. C'è Leao per cercare l'impresa"

Anche il QS questa mattina segue la linea dei principali quotidiani sportivi e parla di Stefano Pioli e Rafael Leao. Sull'allenatore rosonero scrive: "Pioli, può essere l'ultimo bivio". Una sconfitta con il Newcastle farebbe uscire il Diavolo anche dall'Europa League: un danno non solo sportivo ma anche di immagine e soprattutto economico. A quel punto la posizione di Pioli sarebbe davvero a rischio.

Sul portoghese si legge: "C'è Leao per cercare l'impresa". La buona notizia è che ritorna Rafael Leao dopo un mese dal suo infortunio muscolare: sulle spalle del numero 10 poggiano tutte le speranze dei rossoneri. Per raggiungere gli ottavi servirà una vittoria sul Newcastle e una contemporanea vittoria del Borussia Dortmund, in casa, contro il Psg. Un mezzo miracolo.