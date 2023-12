Il QS titola sui rossoneri: "Da Pulisic a Bennacer: ripartenza Milan"

Il Milan ha vinto la sua seconda gara consecutiva in campionato, sabato contro il Frosinone. Una vittoria magari non spettacolare ma in cui i rossoneri, finalmente, hanno dimostrato concretezza. Allo stesso tempo sono stati diversi gli spunti positivi e i giocatori che si sono messi in mostra, tanto che il QS questa mattina titola: "Da Pulisic a Bennacer: ripartenza Milan".

Christian Pulisic si è dimostrato fondamentale e non può essere un caso che dopo Leao e Giroud è il giocatore maggiormente decisivo in questo avvio di stagione. Ma contro il Frosinone si è visto un Maignan spettacolare in porta e come assistman, finalmente si è rivelato al mondo rossonero anche Luka Jovic. E poi è tornato Isamel Bennacer. Insomma, in attesai di rivedere Giroud, Leao ma anche Kjaer e Okafor in campo, il Milan ha dato segnali di ripresa.