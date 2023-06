Il ricordo di Berlusconi, Tuttosport in prima pagina: "Ho visto un re"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Ho visto un re", la celebrazione in prima pagina di Tuttosport per la scomparsa di Silvio Berlusconi nella mattinata di ieri. Con il Milan il "Cavaliere" vinse 29 trofei, poi quando acquistò il Monza tramite Fininvest nel 2018 ha portato il club brianzolo dalla Serie C alla Serie A in quattro anni, questa stagione raggiungendo la salvezza in maniera tranquilla.