Il ritorno martedì a Milano. Il CorSport: "Milan rinviato a San Siro"

Considerando quello che aspetta il Milan in questo gennaio, ieri a Rotterdam sarebbe stato meglio vincere per incanalare il discorso qualificazione sui binari giusti. Ma come al solito la formazione di Sergio Conceiçao ha deciso di complicarsi la vita approcciando male alla partita e regalando, grazie alla complicità di Mike Maignan, un vantaggio che il Feyenoord è riuscito senza troppe difficoltà a gestire fino alla fine della partita.

Adesso sabato a San Siro arriverà il Verona per la 25esima partita di campionato, mentre martedì ci saranno proprio gli olandesi, con il Milan che cercherà di ribaltare la situazione anche grazie al suo pubblico, che ieri è risultato essere l'arma in più per la formazione di Pascal Bosschaart.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha infatti titolato "Milan rinviato a San Siro", anche perché l'1 a 0 del De Kuip è rimontabile, ma c'è bisogno di maggiore voglia, attitudine ma soprattutto attenzione.