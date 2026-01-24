Incroci pericolosi di una domenica forza 4. Il CorSport: "Chi si ferma è perduto"
Mentre l'Inter ha agevolmente vinto contro il Pisa di Alberto Gilardino, seppur con un brivido iniziale, la 21esima giornata di Serie A regala ben due scontri diretti per il vertice, che la formazione di Christian Chivu si può godere nella tranquillità del primo posto. Il primo vede il Napoli campione d'Italia andare a Torino contro la Juventus dell'ex Luciano Spalletti, mentre per il secondo bisogna spostarsi nella capitale dove il Milan di Massimiliano Allegri affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini.
Terza contro quinta e seconda contro quarta, per incroci pericolosi di una domenica forza 4 di Serie A. Guai ad inciampare proprio in questo momento, perché potrebbero aprirsi scenari anche piuttosto drammatici se le cose dovessero andare male, motivo per il quale Il Corriere della Sera questa mattina ci ha tenuto ad avvisare tutte: "Chi si ferma è perduto".
