Infiammazione all'anca per Leao. La Gazzetta: "Roma a rischio"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30
di Lorenzo De Angelis

Dopo il mese e poco più di stop a causa dell'elongazione al soleo rimediata contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao potrebbe restare fermo ai box per almeno un'altra partita a causa di un nuovo infortunio, che si aggiunga alla sfilza di altri che non sembrano volere lasciare in pace un Milan ad oggi completamente decimato. 

Contro l'Atalanta il portoghese ha rimediato un'infiammazione all'anca, problema che verrà rivalutato giorno dopo giorno dallo staff medico rossonero in vista della sfida di domenica. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha però scritto "Roma a rischio", a conferma del fatto che la sua presenza contro la capolista di Serie A sia tutt'altro che scontata.