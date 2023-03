Italia, flop a centrocampo. La Gazzetta: "Si fanno largo Cristante e Tonali"

MilanNews.it

La partita che l'Italia ha perso contro l'Inghilterra lo scorso giovedì a Napoli, ha aperto tante questioni sul rendimento in particolare del centrocampo che non è apparso all'altezza della situazione. Nello specifico Jorginho sembra molto appannato e serve un cambiamento, per questo la Gazzetta dello Sport questa mattina titola così: "Jorginho non va più. Si fanno largo Cristante e Tonali".