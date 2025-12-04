L'apertura della Gazzetta: "Il Milan scopre Jashari"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan scopre Jashari". Dopo oltre tre mesi dal grave infortunio rimediato a fine agosto in allenamento (frattura del perone in seguito ad uno scontro con Gimenez), Ardon Jashari è finalmente pronto a tornare in campo in una gara ufficiale. E lo farà stasera negli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio: lo svizzero, arrivato in estate in rossonero dal Club Brugge dopo una trattativa lunghissima, giocherà dal primo minuto davanti alla difesa al posto di Luka Modric.

Intervistato da SportMediaset nella giornata di ieri, Max Allegri ha parlato così di Jashari: "Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica".

