L'apertura della Gazzetta su Milan-Juventus: "Lotteria scudetto"

"Lotteria scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Milan-Juventus. San Siro, 20:45: Befana con rossoneri contro bianconeri. E il rischio Covid: positivo anche Cuadrado. La Asl in campo: "Se è un focolaio non si gioca". Posta in palio altissima: Gigio re della porta si trova di fronte il marziano Ronaldo. Pioli: "Macché pari, voglio restare primo". Pirlo torna da tecnico e non può perdere.