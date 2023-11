L'apertura della Gazzetta sul ko del Diavolo: "Milan a pezzi"

"Milan a pezzi": titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport in merito alla sconfitta di ieri sera del Diavolo contro il Borussia Dortmund. Ora per gli ottavi serve un vero e proprio miracolo: i rossoneri devono infatti battere il Newscastle e spera che i tedeschi, già qualificati, battano il PSG. Quella di ieri è stata una serata da dimenticare per il Milan che ha perso un altro giocatore per infortunio, cioè Malick Thiaw che nella ripresa è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare.

La difesa continua ad essere il reparto più colpito, tanto che al momento Stefano Pioli ha a disposizione un solo centrale, vale a dire Fikayo Tomori. Gli altri sono tutti infortunati e così ieri il tecnico milanista ha dovuto mettere Rade Krunic al centro della retroguardia dopo l'uscita del tedesco. Insomma, la situazione in casa rossonera continua ad essere molto complicata anche e forse soprattutto per colpa degli infortuni.