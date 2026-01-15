L'inter allunga. Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Max a Como per il -3"

Grazie alla vittoria di ieri dell'Inter contro il Lecce nel recupero della 16^ giornata di Serie A, i nerazzurri hanno allungato in classifica e ora sono a +6 sul Milan che stasera sarà impegnato sul campo del Como. I rossoneri devono vincere per accorciare e riportarsi a tre punti di distanza. "Max a Como per il -3" scrive stamattina in prima pagina il Corriere dello Sport.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46
Milan 40*
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13

* una partita in meno