L'inter allunga. Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Max a Como per il -3"

Grazie alla vittoria di ieri dell'Inter contro il Lecce nel recupero della 16^ giornata di Serie A, i nerazzurri hanno allungato in classifica e ora sono a +6 sul Milan che stasera sarà impegnato sul campo del Como. I rossoneri devono vincere per accorciare e riportarsi a tre punti di distanza. "Max a Como per il -3" scrive stamattina in prima pagina il Corriere dello Sport.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46

Milan 40*

Napoli 40

Roma 39

Juventus 39

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 22

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno