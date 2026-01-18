L'Inter non si ferma. Tuttosport: "Il Milan in caccia"
MilanNews.it
Di fermarsi l'Inter non ne alcuna intenzione, e nonostante la partita non semplice a Udine è comunque riuscita a portare a casa i tre punti che le hanno permesso di andare a dormire la scorsa notte a +6 da Milan e Napoli, che condividono il secondo posto in classifica in attesa della sfida dei rossoneri di questa sera.
Vincere contro il Lecce per rimanere in scia dei nerazzurri, è questo l'intento di Max Allegri e squadra, che deve provare una volta e per tutte ad invertire il trend contro le squadre medio-piccole di questo campionato. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Il Milan in caccia" dell'Inter, che potrebbe una volta e per tutte scappare se stasera il Diavolo non dovesse vincere.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Il Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campionidi Andrea Longoni
Le più lette
1 Pellegatti: "Per le commissioni a Maignan, se me ne chiedesse 5 io gli direi no guardi glie ne dò 10"
3 Borghi: "La fiducia di Allegri nel far tirare il rigore a Nkunku è una sottolineatura che si potrebbe fare in tempo di mercato"
4 Dato (negativo) clamoroso: il Milan ha pareggiato contro quattro delle ultime cinque in classifica
Primo Piano
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com