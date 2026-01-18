L'Inter non si ferma. Tuttosport: "Il Milan in caccia"

Di fermarsi l'Inter non ne alcuna intenzione, e nonostante la partita non semplice a Udine è comunque riuscita a portare a casa i tre punti che le hanno permesso di andare a dormire la scorsa notte a +6 da Milan e Napoli, che condividono il secondo posto in classifica in attesa della sfida dei rossoneri di questa sera.

Vincere contro il Lecce per rimanere in scia dei nerazzurri, è questo l'intento di Max Allegri e squadra, che deve provare una volta e per tutte ad invertire il trend contro le squadre medio-piccole di questo campionato. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Il Milan in caccia" dell'Inter, che potrebbe una volta e per tutte scappare se stasera il Diavolo non dovesse vincere.