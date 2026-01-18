La disavventura di Fullkrug. Il CorSport: "Furto in hotel mentre era in ritiro"
Brutta disavventura per Niclas Fullkrug, il cui entusiasmo e voglia di mettersi in gioco con la maglia del Milan non sono stati ripagati dalla città e da alcuni malviventi, i quali hanno deciso di fargli un brutto scherzo mentre il giocatore era a Como per la sfida contro i Lariani di Cesc Fabregas.
In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato che "Furto in hotel mentre era in ritiro", con Fullkrug che al suo ritorno dalla vicina trasferta si è reso conto dell'accaduto denunciando ed incaricando un dirigente del club di gestire la vicenda con le autorità. Il giocatore, particolarmente scosso, ha subito un furto dal valore complessivo di circa mezzo milione di euro.
