La Gazzetta: "A Firenze armato. 100 Daspo ai tifosi rossoneri in trasferta"

Inchiesta e non solo. Stando a quanto riportato questa mattina La Gazzetta dello Sport, sono in arrivo 100 Daspo per altrettanti tifosi del Milan che lo scorso 6 ottobre arrivarono a Firenze per la trasferta del Franchi contro la Fiorentina con spranghe e coltelli.

Scrive la rosea che la Digos trovò un vero e proprio arsenale a bordo di un pullman. La questura, continua il quotidiano, rende noto che Auriemma, questore di Firenze, sta ultimando l'emissione del Daspo: 77 sono già stati firmati, in corso di notifica e prevedono il divieto di accesso negli stadi da 1 a 5 anni, mentre gli altri 23, con prescrizioni, sono in elaborazione prevedono il divieto di accesso allo stadio per minimo 5 anni.