La Gazzetta conferma: nonostante siano in uscita, Musah e Chukwueze saranno con la squadra a Lecce

vedi letture

Musah e Chukwueze a meno di sorprese lasceranno il Milan presto, ma a Lecce a meno di sorprese ci saranno. È quanto afferma La Gazzetta dello Sport: i due, nonostante siano in uscita (Samu Chukwueze è vicino al Fulham in una operazione da circa 25 milioni e Yunus Musah sempre più verso l'Atalanta dopo i colloqui di ieri e l'insistenza di Juric), saranno con la squadra e "chissà, magari - si legge - giocheranno. Max Allegri, con rotazioni limitate, avrà bisogno di loro".

All'interno dell'articolo c'è spazio anche per qualche nota di formazione: "Il Milan a Lecce ovviamente non li farà giocare dall’inizio. La formazione può essere paradossalmente la stessa dell’esordio con la Cremonese, con il possibile inserimento di Koni De Winter in difesa. Lecce non è un campo semplice, con incroci curiosi. Gabbia al primo minuto vedrà avvicinarsi un ragazzo, capelli corti e sguardo deciso: Camarda".

HARDER SALTATO

Il mercato del Milan ha subito, ieri, un'altra giornata clamorosa, piena di sorprese e di colpi di scena. Quando sembrata tutto fatto per Conrad Harder, la trattativa che porta al danese è definitivamente saltata; il Milan ha deciso di lasciare lì dov'è l'attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona a causa dei tentennamenti del club portoghese sul via libera e al cambiamento continuo delle condizioni da parte del suo entourage. E il Milan ha detto 'Beh, ciao' e si è voltato verso altri fronti.