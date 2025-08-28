Repubblica scrive: "Furlani e Tare hanno garantito ad Allegri che..."

Giulio Cardone e Emanuele Gamba hanno scritto a quattro mani un aggiornamento commentato sul calciomercato del Milan tra le pagine sportive dell'edizione odierna di Repubblica: "Furlani e Tare hanno cinque giorni di tempo per costruire il Milan di Allegri. Alla fine, si proverà a fare quello che l'allenatore ha deciso (forse si può dire: preteso) dopo la riunione plenaria di domenica, all'indomani del rovinoso inizio, durante la quale i toni non devono essere stati dei più pacati. Max ne è uscito con un successo diplomatico in tasca: ha chiesto tre giocatori (vale a dire Vlahovic, Rabiot e un difensore) e gli è stato garantito che faranno di tutto per darglieli, anche se Furlani e Tare hanno solo cinque giorni di tempo per rimediare a due mesi di ritardi.

Il Milan è una società con almeno un paio di anime. Se fosse un partito, si chiamerebbero correnti. Furlani e Tare (in teoria dovrebbe essere lui il referente tecnico di club e allenatore) hanno spesso battuto piste separate e molto è stato fatto trascurando le indicazioni dell'allenatore. A Max serviva un centravanti fatto e finito, con rabbia in corpo (Vlahovic), e ha rischiato di ritrovarsene uno inaffidabile dal punto di vista fisico come Boniface o uno troppo imberbe per essere già vero (Harder); voleva una mezzala alla Rabiot (fisico, esperienza) e ha avuto Jashari (tecnica, gioventù). Inoltre, in difesa la coperta è corta sia per il 4-3-3 che per il 3-5-2. Cinque giorni bastano per rimediare a tutto? Vedremo, ma almeno adesso anime e correnti sono in qualche modo costrette a pedalare in sincronia, anche se andare a dama sarà complicatissimo sia per Rabiot che per Vlahovic".