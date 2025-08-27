Il Milan aspetta Harder, la Gazzetta: "Domani è il giorno decisivo"

Dopo tanto parlare e trattare, il Milan ha trovato la sua punta. Si tratta del 20enne Conrad Harder, forse non il profilo che si aspettava la piazza rossonera a livello di esperienza e caratura ma che in ogni caso rappresenta la scelta rossonera per il futuro. Il club di via Aldo Rossi ha già l'accordo con il giocatore, strappato al Rennes, come anche con lo Sporting Club di Lisbona che lo acquistò un anno fa a 19 milioni: da Casa Milan partirà invece un bonifico di 24 milioni più 3 di bonus.

Tutto fatto ma Harder ancora non è a Milano. L'operazione, al momento, non è a rischio ma piuttosto, come riferisce la Gazzetta dello Sport stamattina, è in attesa. Scrive la rosea: "Maratona Harder. Il Milan aspetta ancora, domani è il giorno decisivo". Nel sottotitolo viene chiarita meglio tutta la dinamica: "L'affare è impostato ma non ancora concluso. Prima i portoghesi devono avere un sostituto". La squadra lusitana sta chiudendo per Fotis Ioannidis del Panathinaikos che però il club greco vuole trattenere almeno fino a domani sera quando giocherà il ritorno dei preliminari di Europa League.