Prime pagine di oggi. Gazzetta e CorSport: assalto a Nkunku. Tuttosport apre con Vlahovic al Milan

Si riportano di seguito i titoli delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

La Rosea apre in prima pagina con "Kolo Muani: a te Juve" e la didascalia che recita che i bianconeri sono pronti a dire sì al francese anche senza l'uscita di Vlahovic. Spazio importante anche per il Milan, sempre al centro della pagina: "Nkunku: è assalto Milan. No ad Harder. Dovbyk piano B. E Akanji e Rabiot...". Di spalla, i riferimenti ai sorteggi di Champions League, in programma oggi, e al calciomercato del Napoli, che sta per accogliere Hojlund ed Elmas.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Il quotidiano romano conferma l'apertura sulla Juventus e con "Kolo Muani" che "torna in ballo", anche se "Vlahovic continua a rifiutare ogni proposta e rischia di andare via gratis tra un anno". Spazio importante per il Milan: "Salta Harder. Scatto Milan per Nkunku"; segue la spiegazione: "Costi alti per Rabiot, si avvicina il francese del Chelsea". In alto, il riferimento all'incubo inglese per i sorteggi di Champions League.

TUTTOSPORT

Per il quotidiano torinese, invece, c'è margine per Dusan Vlahovic al Milan. Il titolo della prima pagina recita così: "Dusan al Diavolo. Juve-Kolo". E la didascalia: "Il Milan si avvicina alle richieste per Vlahovic. Il pressing di Allegri per il serbo ha convinto il club rossonero, però manca il sì dell'attaccante. Scatto Comolli per l'attaccante per 5 milioni per il prestito e 55 milioni per il riscatto".