La Gazzetta dello Sport apre con i rossoneri, ovvero la squadra capilista del campionato. "Il Milan ha i numeri", titola la rosea: "Zlatan e i suoi fratellini - si legge - sanno resistere agli urti, c’è tutto per restare in testa. Il Diavolo è in grado di puntare al titolo? Le qualità ci sono tutte, mentre le favorite stentano. E Pioli prepara i piani...".