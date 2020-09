La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina all’amichevole giocata ieri sera a San Siro. "Maldini jr in gol: ed è già DueMilan", titola la rosea, che poi aggiunge: "I rossoneri nati nel nuovo millennio in evidenza nel derbyno. Nel poker al Monza le firme di Daniel, Kalulu e Colombo: 56 anni in tre".