La Gazzetta: "Due tiri a uno per la Signora. Altro che luci a San Siro..."

Lo spettacolo di ieri in Milan-Juventus non è stato all'altezza delle aspettative, dei paesi collegati e dei 75mila tifosi presenti allo stadio. Questa sfida rappresenta essere la tradizione, che però non è stata ribadita, anzi, è stata per certi versi anche infangata considerate le poche occasioni da gioco create da entrambe le parti.

La cosa paradossale, però, sta nel fatto che il Milan, padrone di casa ed alla ricerca di punti per risalire la classifica, ha creato meno occasioni della Juventus, una nello specifico, che a dirla tutta non è stata poi neanche così pericolosa (il colpo di testa di Theo al 94esimo minuto). In merito a questo, La Gazzetta dello Sport ha così titolato questa mattina: "Due tiri a uno per la Signora. Altro che luci a San Siro...".