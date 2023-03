La Gazzetta e il mercato flop del Milan: "CDK non vale l'investimento, Origi mai al top"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al flop del mercato estivo del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così oggi: "CDK non vale l'investimento, Origi mai al top". La delusione più grande è senza dubbio De Ketelaere, per il quale i rossoneri hanno investito ben 35 milioni di euro per strapparlo al Bruges, ma per ora le sue prestazioni non hanno quasi mai convinto. Male anche Origi, che è stato spesso tormentato dagli infortuni. Poco utilizzati finora Adli, Dest e Vranckx, mentre l'unico rinforzo che si sta mettendo in mostra è Thiaw.