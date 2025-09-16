La Gazzetta in prima pagina: "Dieta da superman. Ecco l'elisir di Modric"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Dieta da superman. Ecco l'elisir di Modric". Il campione croato, che domenica sera ha risolto il match casalingo contro il Bologna con il suo primo gol in maglia rossonera, si è preso il Milan e ha già fatto innamorare San Siro che è ai suoi piedi. Nonostante abbia 40 anni, l'ex Real Madrid è ancora decisivo perchè è un professionista esemplare.

Modric cura con grande attenzione il suo corpo. Lo ha sempre fatto, ora ancora di più vista l'età avanzata. Il croato segue poi una dieta ben precisa e si preparare alle partite studiando le gare di Serie A per conosce meglio gli avversari che si troverà di fronte. A questo si aggiunge ovviamente il grande dono che gli ha fatto madre natura che gli ha dato una qualità e una personalità fuori dal comune.

