MilanNews.it

© foto di Pierpaolo Matrone

"Giroud diavolo scudetto", titola così la Gazzetta dello Sport in prima pagina. Mancano quattro giornate al termine del campionato, il francese ci crede e contro la Fiorentina vuole confermarsi il Re di San Siro: in questa stagione ha già realizzato sette gol in casa.