La Gazzetta in prima pagina: "Milan, serve un ruggito"

La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina odierna non va per il sottile e scrive così: "Milan, serve un ruggito". Il Diavolo ospiterà oggi il Salisburgo alle 21 a San Siro in quella che è già una prima partita fondamentale della stagione e che vale l'accesso agli ottavi di finale. Nel sottotitolo si legge: "Col Salisburgo ai rossoneri basta un pari per andare agli ottavi dopo nove anni: ecco perché è una missione da non fallire".