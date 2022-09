La Gazzetta intervista Lorenzo Colombo: "Mi ispiro a Batistuta"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina propone un'intervista al giovane attaccante Lorenzo Colombo, cresciuto nel settore giovanile del Milan e ancora di proprietà del club rossonero. Il giovane attaccante quest'anno è in prestito a Lecce. Il titolo dell'articolo recita: "Mi ispiro a Batistuta, volo con l'under e salvo il Lecce". Inoltre nel sottotitolo emergono anche due obiettivi per la stagione: le semifinali dell'Europeo under 21 che si giocherà la prossima estate e rimanere in A con i pugliesi. Parole al miele anche per casa-base: "Il Milan è casa mia".