La Gazzetta recita: "Sarà vero Milan con Abraham-Leao"

Paulo Fonseca non vuole lasciare nulla di intentato e invita la sua squadra a essere ambiziosa anche questa sera quando a San Siro, alle ore 21, il Milan affronterà il Sassuolo nella gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico da un lato sa che alcune pedine del suo scacchiere sono inamovibili, dall'altro si rende conto che dove può è consono pensare il turnover visto che già venerdì il Diavolo sarà di nuovo in campo nel big match in casa di un'Atalanta scatenata.

Per questo la Gazzetta dello Sport titola così: "Voglia di Coppa. Fonseca ci tiene, sarà vero Milan con Abraham-Leao". E poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Il tecnico rossonero dà grande importanza al trofeo: 'Dobbiamo essere ambiziosi'. Largo a Rafa, turnover limitato verso l'Atalanta". Altri due non riposeranno e sono gli irriducibili Fofana e Reijnders, praticamente sempre in campo. A riposo invece Pulisic, Morata, Gabbia, Royal e Thiaw. Indisponibili i francesi Maignan e Theo.