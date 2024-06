La Gazzetta scrive: "Milan all'attacco. Blitz in Inghilterra per Broja e Cash"

vedi letture

La notizia del giorno in casa rossonera è probabilmente il viaggio in Inghilterra del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Il dirigente del Milan ha raggiunto la capitale britannica e ha intavolato discorsi con due squadre principalmente: da una parte il Chelsea e dall'altra l'Aston Villa. Questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta così la notizia del viaggio fuori porta di Moncada: "Milan all'attacco. Blitz in Inghilterra per Broja e Cash. Il baby Camarda firma fino al 2027". Gli obiettivi sono Armando Broja per l'attacco e Matty Cash per il ruolo di terzino destro.

Nel sottotitolo viene spiegato così: "L'albanese dei Blues da febbraio era in prestito al Fulham. Il difensore polacco dei Villains alternativa sulla fascia a Calabria". E poi ancora viene ribadito: "Rossoneri pronti a un grande investimento sul terzino destro: in Inghilterra c'è anche Royal, il Tottenham vuole 20 milioni". In tutto questo ieri Francesco Camarda, accompagnato dai genitori e dagli agenti Mecacci e Riso, si è presentato a Casa Milan per firmare ul suo primo contratto con i rossoneri fino al 2027. L'accordo sarà ufficializzato a partire da luglio.