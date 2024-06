La Gazzetta su Fonseca: "Il Milan lavora per l'annuncio. E già si parla di mercato"

"Il Milan lavora per l'annuncio. E già si parla di mercato": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito all'ormai già scritto arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Il club di via Aldo Rossi ha fatto la sua scelta, ma per l'ufficialità servirà ancora qualche giorno (settimana prossima). Subito dopo la firma sul biennale con opzione per il terzo anno da 2,5 milioni di euro netti a stagione, il portoghese verrà presentato in conferenza stampa, durante la quale illustrerà il suo progetto tecnico.

In attesa dell'annuncio ufficiale, Fonseca sta già lavorando con la dirigenza del Milan per pianificare il mercato estivo del Milan che avrà quattro priorità: i rossoneri faranno un grande investimento per prendere un nuovo centravanti, ma l'idea è di prendere anche un terzino destro, un difensore centrale e un centrocampista difensivo.