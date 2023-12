La Gazzetta su Leao: "Lavora sul campo. Sale la fiducia per l'Atalanta"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così su Rafael Leao: "Lavora sul campo. Sale la fiducia per l'Atalanta". Gli esami di controllo hanno confermato che la lesione al bicipite femorale della gamba destra è guarita e così il portoghese ha potuto ricominciare a lavorare sul campo.

Salgono quindi le chance di rivederlo tra i convocati di Stefano Pioli per la trasferta di sabato sul campo dell'Atalanta. Ovviamente al momento non ci sono certezze, ma saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani. Se dovesse recuperare, a Bergamo Leao inizierebbe dalla panchina, per poi tornare titolare mercoledì prossimo nella gara di Champions League in casa del Newcastle.