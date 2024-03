La Gazzetta su Pioli: "Crescono le chance di conferma"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport analizza da vicino la posizione di Stefano Pioli con il Milan. L'allenatore rossonero ha vissuto una stagione travagliata e ha sicuramente pagato la prima metà dell'anno in cui i rossoneri hanno perso contatto dall'Inter in campionato, sono usciti dalla Champions League e a ruota anche dalla Coppa Italia. Da gennaio in poi il rendimento è cambiato e i rossoneri hanno perso in campionato solo una volta, rimontando la Juventus e superandola al secondo posto. Intanto sono anche ai quarti di finale di Europa League. Basterà al tecnico per meritarsi la riconferma?

Secondo la Gazzetta dello Sport, sì. La rosea questa mattina titola così: "La priorità del club era stare tra le prime quattro. Per il tecnico crescono le chance di conferma però ora serve il riscatto contro l'Inter". La seconda posizione in classifica raggiunta sembra mettere in ghiaccio il posto per la prossima Champions League e potrebbe essere questo il minimo indispensabile richiesto a Pioli per guadagnarsi la panchina rossonera anche la prossima stagione, l'ultima prevista dal suo contratto. In tutto questo il Milan ha da giocarsi le sue carte in Europa League e i tifosi chiedono un riscatto nel derby dopo cinque sconfitte consecutive nel 2023.