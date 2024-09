La Gazzetta su Theo e Leao: "Perdonati! Tornano titolari contro il Venezia"

vedi letture

La sosta sta per terminare e le polemiche per il cooling-break dell'Olimpico si sono spente quasi del tutto: ora però è il momento per Theo Hernandez e Rafael Leao di cancellare del tutto l'episodio - e un inizio di stagione in sordina - con delle prestazioni al livello a cui hanno abituato i tifosi rossoneri negli ultimi anni. La pensa così anche il mister Paulo Fonseca che, dopo la panchina di Roma per la prestazione svogliata dei due top player a Parma, torna sui propri passi e come scrive la Gazzetta dello Sport "perdona" il francese e il portoghese: contro il Venezia i due saranno titolari.

Il titolo della rosea parla proprio di questo e con questi toni: "Perdonati! Fonseca riparte con Theo e Leao. Tornano titolari contro il Venezia". Nel sottotitolo viene rincarata la dose: "Dal 1' a San Siro: messa da parte la scena di Roma. Il tecnico e tutto il Milan però si aspettano risposte in vista della Champions e del derby". In ballo per i due giocatori della fascia sinistra c'è anche il futuro, specialmente per Theo che dovrà sedersi con il club per parlare di rinnovo di contratto.