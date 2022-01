La Gazzetta sul Milan: "Il futuro è Lazetic"

"Il futuro è Lazetic": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che ieri il giovane attaccante serbo, dopo lo sbarco a Milano e le visite mediche di rito, ha firmato il suo nuovo contratto di cinque anni con il club rossonero. Marko indosserà la maglia 22 che per anni è stata sulle spalle di un grande ex milanista come Ricardo Kakà e ha avrà l'opportunità di lavorare, giocare e crescere con il suo idolo Zlatan Ibrahimovic.