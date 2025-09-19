Il QS titola: "Rinnovo Maignan ancora in bilico. Occhio a Suzuki"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Rinnovo Maignan ancora in bilico. Occhio a Suzuki". Mike Maignan ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma al momento le trattative per il suo rinnovo sono congelate. Qualche mese fa l'accordo sembrava essere stato trovato, ma il club di via Aldo Rossi ha bloccato tutto dopo alcune prestazioni negative del portiere francese.
Non sarà facile far ripartire la negoziazione e per questo il Milan ha già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto all'altezza. Tra i candidati ci sarebbe anche Zion Suzuki, estremo difensore classe 2002 del Parma che è stato accostato al Diavolo anche lo scorso giugno quando sembra imminente la cessione di Maignan al Chelsea.
