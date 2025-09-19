CorSport: "Rinnovi Milan: Saelemaekers prima mossa"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Rinnovi Milan: Saelemaekers prima mossa". Chiuso il mercato estivo, ora in casa rossonera si pensa a chiudere alcuni rinnovi di contratto, come per esempio quello di Alexis Saelemaekers che è in scadenza nel 2027. Il club di via Aldo Rossi pensa ad un rinnovo fino al 2029 con opzione per un altro anno con adeguamento dell'ingaggio.

Dopo due anni in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma, il belga è tornato al Milan ed è diventato una delle certezze della nuova squadra di Max Allegri. Il tecnico livornese lo sta schierando da esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 e Saelemaekers sta rispondendo con ottime prestazione, l'ultima domenica scorsa contro il Bologna a San Siro in cui ha regalato anche l'assist per il gol vittoria di Modric.

