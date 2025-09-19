Milan, Rabiot punto fermo di Allegri: alla Juve lo ha schierato titolare in 119 partite su 127
MilanNews.it
Nemmeno il tempo di arrivare che Adrian Rabiot è diventato subito un punto fermo del Milan di Massimiliano Allegri, che lo ha schierato titolare già domenica scorsa contro il Bologna nonostante i pochissimi allenamenti in gruppo. Il livornese lo ha voluto fortemente e lo ha messo subito al centro della sua squadra perchè lo ritiene un giocatore importantissimo per il suo gioco.
Anche ai tempi della Juventus, Rabiot era praticamente insostituibile per Allegri che nei tre anni insieme in bianconero lo schierato titolare in 119 partite su 127. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge che domani sera il centrocampista francese partirà titolare anche contro l'Udinese.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Eppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?di Luca Serafini
Le più lette
2 Eppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
4 MN - Bonfrisco: "Il Milan è una squadra diversa rispetto all'anno scorso, è diventata più gruppo con Allegri"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
I giorni del Condor si stanno avvicinando: prima il closing al Monza, poi Galliani tornerà al Milan. Ecco che ruolo avrà
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com