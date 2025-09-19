Milan, Rabiot punto fermo di Allegri: alla Juve lo ha schierato titolare in 119 partite su 127

Nemmeno il tempo di arrivare che Adrian Rabiot è diventato subito un punto fermo del Milan di Massimiliano Allegri, che lo ha schierato titolare già domenica scorsa contro il Bologna nonostante i pochissimi allenamenti in gruppo. Il livornese lo ha voluto fortemente e lo ha messo subito al centro della sua squadra perchè lo ritiene un giocatore importantissimo per il suo gioco.

Anche ai tempi della Juventus, Rabiot era praticamente insostituibile per Allegri che nei tre anni insieme in bianconero lo schierato titolare in 119 partite su 127. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge che domani sera il centrocampista francese partirà titolare anche contro l'Udinese.

